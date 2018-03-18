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Азаров просить допитати його в суді над Януковичем по відео

Неділя, 18 березня 2018, 18:32
Азаров просить допитати його в суді над Януковичем по відео

Екс-прем'єр-утікач Микола Азаров просить допитати його в судовому засіданні у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича шляхом відеоконференції з Москви.

Про це йдеться в заяві Азарова від 17 березня, яку публікує в Facebook адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Він зазначив, що заяву було передано стороні захисту в суботу під час особистої зустрічі.

 
Документ зі сторінки Сердюка

У заяві Азаров підтверджує свою готовність дати свідчення в суді, зазначаючи, що його було залучено у процес в якості свідка захисту за ініціативою Сердюка.

"Прошу: забезпечити проведення мого допиту як свідка у кримінальному провадженні №1-КП/756/237/18 у порядку міжнародної правової допомоги шляхом відеоконференції з уповноваженого суду м. Москва", — йдеться в заяві.

Азаров заявив, що не може прибути безпосередньо до Оболонського райсуду Києва у зв'язку з переслідуванням його на території України з політичних мотивів, "яке було організовано вищими посадовими особами України".

Він стверджує, що регулярно отримує погрози і вважає, що в Україні існує небезпека для його життя.

Азаров також відмовився повідомити суду адресу свого фактичного місця проживання на території РФ з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, 22 лютого захисники екс-президента Віктора Януковича попросили суд направити в Росію повістки для виклику на допит Миколу Азарова, Віталія Захарченка та інших екс-посадовців, які втекли з України.  

Суддя залишив це клопотання відкритим до надання необхідних доказів та запитів.

Українська правда

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Теми: ЯнуковичсудАзаров
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