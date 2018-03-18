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Азаров просит допросить его в суде над Януковичем по видео

Воскресенье, 18 марта 2018, 18:32
Азаров просит допросить его в суде над Януковичем по видео

Экс-премьер-беглец Николай Азаров просит допросить его в судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича путем видеоконференции из Москвы.

Об этом говорится в заявлении Азарова от 17 марта, которое публикует в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он отметил, что заявление было передано стороне защиты в субботу во время личной встречи.

 
Документ со страницы Сердюка

В заявлении Азаров подтверждает свою готовность дать показания в суде, отметив, что он был привлечен в процесс в качестве свидетеля защиты по инициативе Сердюка.

"Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции из уполномоченного суда г. Москва", - говорится в заявлении.

Азаров заявил, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, "которое было организовано высшими должностными лицами Украины".

Он утверждает, что регулярно получает угрозы и считает, что в Украине существует опасность для его жизни.

Азаров также отказался сообщить суду адрес своего фактического проживания на территории РФ из соображений безопасности.

Как сообщалось, 22 февраля защитники экс-президента Виктора Януковича попросили суд направить в Россию повестки для вызова на допрос Николая Азарова, Виталия Захарченко и других экс-чиновников, которые сбежали из Украины.

Судья оставил это ходатайство открытым до предоставления необходимых доказательств и запросов.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичсудАзаров
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