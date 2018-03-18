Азаров просит допросить его в суде над Януковичем по видео

1055 просмотров
Воскресенье, 18 марта 2018, 19:32

Экс-премьер-беглец Николай Азаров просит допросить его в судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича путем видеоконференции из Москвы.

Об этом говорится в заявлении Азарова от 17 марта, которое публикует в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он отметил, что заявление было передано стороне защиты в субботу во время личной встречи.

 
Документ со страницы Сердюка

В заявлении Азаров подтверждает свою готовность дать показания в суде, отметив, что он был привлечен в процесс в качестве свидетеля защиты по инициативе Сердюка.

"Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции из уполномоченного суда г. Москва", - говорится в заявлении.

Азаров заявил, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, "которое было организовано высшими должностными лицами Украины".

Он утверждает, что регулярно получает угрозы и считает, что в Украине существует опасность для его жизни.

Азаров также отказался сообщить суду адрес своего фактического проживания на территории РФ из соображений безопасности.

Как сообщалось, 22 февраля защитники экс-президента Виктора Януковича попросили суд направить в Россию повестки для вызова на допрос Николая Азарова, Виталия Захарченко и других экс-чиновников, которые сбежали из Украины.

Судья оставил это ходатайство открытым до предоставления необходимых доказательств и запросов.

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Янукович суд Азаров
powered by lun.ua
По теме
Луценко спрогнозировал, когда начнется суд по расстрелам на Майдане 15 марта 2018, 13:13
Луценко: Слишком поздно выбрали меня генпрокурором 15 марта 2018, 12:37
Рассмотрение дела о госизмене Януковича планируют завершить до 20 апреля 14 марта 2018, 14:31
Все новости
Главные новости
Азаров просит допросить его в суде над Януковичем по видео
Денисова проверяла, действительно ли россиян не пускали не выборы
В Николаеве застрелился бывший АТОшник - и.о. директора местного аэропорта
Возле консульства РФ зажгли фаеры и бросали яйца
Все новости
Книга

Отрывок из книги Стивена Хокинга и его дочери Люси

здоровье

Ученый объясняет, почему толстеют от диеты