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В РФ заявили про "десятки хакерських атак" на портали відеотрансляції та ЦВК

Неділя, 18 березня 2018, 20:06

Глава "Ростелекома" Михайло Осєєвський заявив, що в ході виборів портали відеотрансляції і ЦВК зазнали "десятки хакерських атак".

Про це він повідомив на засіданні ЦВК увечері 18 березня, пише Інтерфакс.

Осєєвський зазначив, що поки не буде розкривати подробиці і говорити, звідки здійснювалися атаки.

"Ми готувалися до того, що будуть атаки і на портал відеотрансляції, і на портал ЦВК. Дійсно, ми зафіксували кілька десятків атак, досить серйозних", - зазначив він і додав, що вся інформація про хід виборів буде збережена, оскільки є "джерелом для об'єктивної оцінки результатів" виборів.

За словами Осєєвського, за ходом президентських виборів у прямому ефірі стежили понад 1,4 млн осіб.

Як відомо,  раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що публікація так званої "кремлівської доповіді" у США є прямою спробою вплинути на виборчий процес в Росії.

Наприкінці січня Мінфін США передав у Конгрес перелік російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна, який преса прозвала "Кремлівською доповіддю". 

16 лютого Мін'юст США висунув звинувачення щодо 13 громадян РФ у втручанні в вибори президента США. За даними слідства, усі обвинувачені є співробітниками "фабрики тролів". Росіян звинувачують у змові з метою обдурити США. Двох росіян зі списку звинувачують у банківському шахрайстві, ще 4 - у крадіжці особистих даних інших людей.

На початку березня сам Путін в інтерв'ю американському телеканалу NBC заявив, що США постійно втручаються у вибори в РФ і цього не приховують.

Теми: вибориРосіяхакери
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