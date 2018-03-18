В РФ заявили про "десятки хакерських атак" на портали відеотрансляції та ЦВК

Глава "Ростелекома" Михайло Осєєвський заявив, що в ході виборів портали відеотрансляції і ЦВК зазнали "десятки хакерських атак".

Про це він повідомив на засіданні ЦВК увечері 18 березня, пише Інтерфакс.

Осєєвський зазначив, що поки не буде розкривати подробиці і говорити, звідки здійснювалися атаки.

"Ми готувалися до того, що будуть атаки і на портал відеотрансляції, і на портал ЦВК. Дійсно, ми зафіксували кілька десятків атак, досить серйозних", - зазначив він і додав, що вся інформація про хід виборів буде збережена, оскільки є "джерелом для об'єктивної оцінки результатів" виборів.

За словами Осєєвського, за ходом президентських виборів у прямому ефірі стежили понад 1,4 млн осіб.

Як відомо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що публікація так званої "кремлівської доповіді" у США є прямою спробою вплинути на виборчий процес в Росії.

Наприкінці січня Мінфін США передав у Конгрес перелік російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна, який преса прозвала "Кремлівською доповіддю".