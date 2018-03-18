В РФ заявили о "десятках хакерских атак" на порталы видеотрансляции и ЦИК

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что в ходе выборов порталы видеотрансляции и ЦИКа подвергались "десяткам хакерских атак".

Об этом он сообщил на заседании ЦИК вечером 18 марта, пишет Интерфакс.

Осеевский отметил, что пока не будет раскрывать подробности и говорить, откуда были совершены атаки.

"Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал ЦИКа. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, достаточно серьезных", - отметил он и добавил, что вся информация о ходе выборов будет сохранена, так как является "источником для объективной оценки результатов" выборов.

По словам Осеевского, за ходом президентских выборов в прямом эфире следили более 1,4 млн человек.

Как известно, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что публикация так называемого "кремлевского доклада" является прямой попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

В конце января Минфин США передал в Конгресс перечень российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина, который пресса прозвала "Кремлевским докладом".

16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей". Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть США. Двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще 4 - в краже личных данных других людей.

В начале марта сам Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ и этого не скрывают.