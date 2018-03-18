В РФ заявили о "десятках хакерских атак" на порталы видеотрансляции и ЦИК

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Воскресенье, 18 марта 2018, 21:06

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что в ходе выборов порталы видеотрансляции и ЦИКа подвергались "десяткам хакерских атак".

Об этом он сообщил на заседании ЦИК вечером 18 марта, пишет Интерфакс.

Осеевский отметил, что пока не будет раскрывать подробности и говорить, откуда были совершены атаки.

"Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал ЦИКа. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, достаточно серьезных", - отметил он и добавил, что вся информация о ходе выборов будет сохранена, так как является "источником для объективной оценки результатов" выборов.

По словам Осеевского, за ходом президентских выборов в прямом эфире следили более 1,4 млн человек. 

Как известно, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что публикация так называемого "кремлевского доклада" является прямой попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

В конце января Минфин США передал в Конгресс перечень российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина,  который пресса прозвала "Кремлевским докладом". 

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Темы: виборы Росcия хакеры
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