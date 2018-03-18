Кириленко хоче "прізвищ" за карти України без Криму на ТБ

Віце-прем'єр Вячеслав Кириленко заявив, що поява в ефірі загальнонаціональних телеканалів зображення карти України без Криму - "не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота".

Про це він заявив ввечері 18 березня.

"Якщо майже водночас на двох українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна у Росії у прямому ефірі з’являються карти України без Криму, це вже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота", - заявив віце-прем'єр.

Кириленко додав, що не вірить у такі "технічні помилки".

"Мають бути прізвища", - зазначив він.

Як відомо, 17 березня телеканал "UA: Перший" показав карту України без Криму та заявив, що глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками через технічну помилку. На карті не було відображено назви областей і міст, а також показана територія без півострову.

18 березня на телеканалі "СТБ" Віктора Пінчука заявили, що в ефірі каналу "СТБ" з'явилося графічне зображення карти України, на якому була відсутня територія Криму - також через технічну помилку.

Обидва телеканали вибачилися перед телеглядачами. На СТБ заявили, що проведуть службове розслідування, після чого ухвалять кадрові решення.