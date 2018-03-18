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Кириленко хочет "фамилий" за карты Украины без Крыма на ТВ

Воскресенье, 18 марта 2018, 20:24

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма - "не случайность, а чья-то целенаправленная работа".

Об этом он заявил вечером 18 марта.

"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа", - заявил вице-премьер.

Кириленко добавил, что не верит в такие "технические ошибки".

"Должны быть фамилии", - отметил он.

Как известно, 17 марта телеканал "UA: Первый" показал карту Украины без Крыма и заявил, что зрители 27 секунд видели такую карту Украины из-за технической ошибки. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова.

18 марта на телеканале "СТБ" Виктора Пинчука заявили, что в эфире канала "СТБ" появилось графическое изображение карты Украины, на котором отсутствовала территория Крыма - также из-за технической ошибки.

Оба телеканала извинились перед телезрителями. На СТБ заявили, что проведут служебное расследование, после чего примут кадровые решения. 

Украинская правда
Темы: КрымтелевидениеСМИ
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