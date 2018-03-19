НАБУ перевіряє, чому Ляшко більше не директор газети

Національне антикорупційне бюро розслідує вилучення прізвища нардепа Олега Ляшка з переліку керівників його газети.

Про це повідомляє Громадський рух "ЧЕСНО" з посиланням на рішення суду.

Цим рішенням суд надав слідству доступ до документів "Національних інформаційних систем", які відповідають за адміністрування держреєстру юридичних осіб та ФОПів.

"Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування… за фактом несанкціонованого втручання… у роботу електронно-обчислювальних машин, що призвело до підробки інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців", – йдеться в рішенні.

Зазначається, що втручання було здійснено в інтересах народного депутата, який є співвласником газети "Політика" та в жовтні 2016 року був виключений зі складу керівників та підписантів редакції.

Серед власників ЗАТ "Редакція газети "Політика" тільки один нардеп – голова "Радикальної партії" Олег Ляшко. В його деклараціях за 2015 та 2016 роки значились 33% власності, про що також йдеться в рішенні суду.

Слідство стверджує, що 28 жовтня 2016 року до реєстру юросіб та ФОПів були внесені зміни щодо керівництва газети – звідти виключили Ляшка.

Однак приватна нотаріус, від імені якої були внесені зміни, під час допиту повідомила, що "що вказані реєстраційні дії… нею не вчинялись".

Згідно з рішенням суду, правоохоронці не встановили особу, яка вносила зміни в реєстр.

Наразі в держреєстрі Олег Ляшко значиться одним із співзасновників "Редакція газети "Політика". Керівник та підписант підприємства – Мікляєв Олег Вячеславович.

Раніше НАЗК повідомило, що перевірить декларації 14-ти осіб за 2015 та 2016 роки, серед яких і декларація Олега Ляшка.

Крім того, правоохоронці взялись за лотерейний виграш Ляшка.