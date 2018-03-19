НАБУ проверяет, почему Ляшко больше не директор газеты

Национальное антикоррупционное бюро расследует изъятие фамилии нардепа Олега Ляшко из перечня руководителей его газеты.

Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО", ссылаясь на решение суда.

Этим решением суд предоставил следствию доступ к документам "Национальных информационных систем", которые отвечают за администрирование госреестра юридических лиц и ФЛП.

"Национальным антикоррупционным бюро Украины проводится досудебное расследование… по факту несанкционированного вмешательства… в работу электронно-вычислительных машин, что привело к подделке информации в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей", – говорится в решении.

Отмечается, что вмешательство было осуществлено в интересах народного депутата, который является совладельцем газеты "Политика" и в октябре 2016 был исключен из состава руководителей и подписантов редакции.

Среди владельцев ЗАО "Редакция газеты "Политика" только один нардеп – глава" Радикальной партии "Олег Ляшко. В его декларациях за 2015 и 2016 годы значились 33% собственности, о чем также говорится в решении суда.

Следствие утверждает, что 28 октября 2016 года в реестр юрлиц и ФЛП были внесены изменения относительно руководства газеты – оттуда исключили Ляшко.

Одна частная нотариус, от имени которой были внесены изменения, во время допроса сообщила, что "указанные регистрационные действия… ею не совершались".

Согласно решению суда, правоохранители не установили личность, которая вносила изменения в реестр.

Сейчас в госреестре Олег Ляшко значится одним из соучредителей "Редакция газеты" Политика ". Руководитель и подписант предприятия – Микляев Олег Вячеславович.

Ранее НАПК сообщило, что проверит декларации 14-ти человек за 2015 и 2016 годы, среди которых и декларация Олега Ляшко.

Кроме того, правоохранители взялись за лотерейный выигрыш Ляшко.