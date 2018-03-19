Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ проверяет, почему Ляшко больше не директор газеты

Понедельник, 19 марта 2018, 15:30

Национальное антикоррупционное бюро расследует изъятие фамилии нардепа Олега Ляшко из перечня руководителей его газеты.

Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО", ссылаясь на решение суда.

Этим решением суд предоставил следствию доступ к документам "Национальных информационных систем", которые отвечают за администрирование госреестра юридических лиц и ФЛП.

"Национальным антикоррупционным бюро Украины проводится досудебное расследование… по факту несанкционированного вмешательства… в работу электронно-вычислительных машин, что привело к подделке информации в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей", – говорится в решении.

Отмечается, что вмешательство было осуществлено в интересах народного депутата, который является совладельцем газеты "Политика" и в октябре 2016 был исключен из состава руководителей и подписантов редакции.

Среди владельцев ЗАО "Редакция газеты "Политика" только один нардеп – глава" Радикальной партии "Олег Ляшко. В его декларациях за 2015 и 2016 годы значились 33% собственности, о чем также говорится в решении суда.

Следствие утверждает, что 28 октября 2016 года в реестр юрлиц и ФЛП были внесены изменения относительно руководства газеты – оттуда исключили Ляшко.

Одна частная нотариус, от имени которой были внесены изменения, во время допроса сообщила, что "указанные регистрационные действия… ею не совершались".

Согласно решению суда, правоохранители не установили личность, которая вносила изменения в реестр.

Сейчас в госреестре Олег Ляшко значится одним из соучредителей "Редакция газеты" Политика ". Руководитель и подписант предприятия – Микляев Олег Вячеславович.

 
 

Ранее НАПК сообщило, что проверит декларации 14-ти человек за 2015 и 2016 годы, среди которых и декларация Олега Ляшко.

Кроме того, правоохранители взялись за лотерейный выигрыш Ляшко.

Соня Лукашова, для УП
Темы: Ляшко Олегдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Ляшко Олег
В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: