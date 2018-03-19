В аеропорту Миколаєва кажуть, що губернатор тиснув на Волошина

Співробітниця в. о. голови Миколаївського аеропорту Владислава Волошина Аліна Коротич заявляє, що на нього тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Про це заступниця генерального директора з розвитку КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" повідомила "Громадському".

Вона запевняє, що останні два тижні Волошин вів перемовини з Миколаївською облдержадміністрацією.

"Були якісь перемовини з облдержадміністрацією, щодо підписання акту виконаних робіт, стосовно терміналу. Тих робіт, які вже були виконані. Але тендеру фактично не було, його скасували. Це незаконно, тому він не погоджувався", — зазначила Коротич.

Раніше соцмережами розповсюджувалась нібито телефонна переписка Волошина, де згадується губернатор Савченко, тендери, перевірка НАБУ реконструкції летовища, документи від ОДА та наміри покінчити з життям.

Водночас сам голова Миколаївської ОДА закликав не займатися "незрозумілими речами". Він заявив, що дізнався про самогубство Волошина, коли проходив лікування, і не може повірити у це.

В поліції заявили, що справу "взято на особливий контроль начальника поліції та скеровано до Слідчого управління з метою повного та неупередженого розслідування".

Правоохоронці також пояснили, що кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", "як того вимагає процедура у подібних випадках".

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим. Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

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