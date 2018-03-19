В аэропорту Николаева говорят, что губернатор давил на Волошина

Сотрудница в. о. главы Николаевского аэропорта Владислава Волошина Алина Коротич заявляет, что на него давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Об этом заместитель генерального директора по развитию КП "Николаевский международный аэропорт" сообщила "Громадському".

Она уверяет, что последние две недели Волошин вел переговоры с Николаевской облгосадминистрацией.

"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией, о подписании акта выполненных работ, относительно терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было, его отменили. Это незаконно, поэтому он не соглашался", – отметила Коротич.

Ранее соцсетями распространялась якобы телефонная переписка Волошина, где упоминается губернатор Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА и намерения покончить с жизнью.

В то же время сам глава Николаевской ОГА призвал не заниматься "непонятными вещами". Он заявил, что узнал о самоубийстве Волошина, когда проходил лечение, и не может поверить в это.

В полиции заявили, что дело "взято на особый контроль начальника полиции и направлена в Следственное управление с целью полного и беспристрастного расследования".

Правоохранители также пояснили, что уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство", "как того требует процедура в подобных случаях".

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка, хотя на момент их приезда был жив.

Но есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

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