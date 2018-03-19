Луценко пояснив "Новій пошті" обшуки: пересилали алкоголь та наркотики

Генеральний прокурор Юрій Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" В’ячеславом Климовим щодо нещодавних обшуків в приміщеннях компанії.

Про це генпрокурор повідомив у Facebook.

"Представник оператора експрес-доставок в Україні підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури на підприємствах "Нової пошти" в кількох містах країни були коректними", – зазначив Луценко.

Він наголосив, що обшуки не супроводжувалися озброєними спецпідрозділами, вилученням оргтехніки і не мали намірів рейдерського захоплення.

Луценко додав, що Климова ознайомили "з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень "Нової пошти".

"Зокрема, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин", – пояснив генпрокурор.

Крім того, він повідомив, що до слідства надійшла оперативна інформація МВС щодо ймовірного ухилення від податків в ході грошових переказів.

"Ми не тільки знайшли спільну мову, але й розробили спільний план дій", – запевнив Луценко.

Як відомо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування вказаного кримінального провадження.

У суботу Сарган заявила про вилучення в офісних та складських приміщеннях компанії або споріднених з нею підприємств не облікованих готівкових коштів.

"Нова пошта" спростувала цю інформацію. Там заявили, що в Харкові правоохоронцями були вилучені кошти в компанії "Пост Фінанс", які оприбуткованi вiдповiдно до законодавства. Компанія має намір оскаржувати вилучення коштів.

Пізніше в "Новій пошті" також повідомили, що правоохоронні органи під час проведення обшуків в офісах компанії вилучили 132 тисячі гривень.