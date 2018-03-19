Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко пояснив "Новій пошті" обшуки: пересилали алкоголь та наркотики

Понеділок, 19 березня 2018, 17:20
Луценко пояснив Новій пошті обшуки: пересилали алкоголь та наркотики

Генеральний прокурор Юрій Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" В’ячеславом Климовим щодо нещодавних обшуків в приміщеннях компанії.

Про це генпрокурор повідомив у Facebook.

"Представник оператора експрес-доставок в Україні підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури на підприємствах "Нової пошти" в кількох містах країни були коректними", – зазначив Луценко.

Він наголосив, що обшуки не супроводжувалися озброєними спецпідрозділами, вилученням оргтехніки і не мали намірів рейдерського захоплення.

Луценко додав, що Климова ознайомили "з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень "Нової пошти".

"Зокрема, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин", – пояснив генпрокурор.

 

Крім того, він повідомив, що до слідства надійшла оперативна інформація МВС щодо ймовірного ухилення від податків в ході грошових переказів.

"Ми не тільки знайшли спільну мову, але й розробили спільний план дій", – запевнив Луценко.

Як відомо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування вказаного кримінального провадження.

У суботу Сарган заявила про вилучення в офісних та складських приміщеннях компанії або споріднених з нею підприємств не облікованих готівкових коштів.

"Нова пошта" спростувала цю інформацію. Там заявили, що в Харкові правоохоронцями були вилучені кошти в компанії "Пост Фінанс", які оприбуткованi вiдповiдно до законодавства. Компанія має намір оскаржувати вилучення коштів.

Пізніше в "Новій пошті" також повідомили, що правоохоронні органи під час проведення обшуків в офісах компанії вилучили 132 тисячі гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкообшукиГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: