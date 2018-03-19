Луценко объяснил "Новой почте" обыски: пересылали алкоголь и наркотики

Генеральный прокурор Юрий Луценко провел встречу со соучредителем "Новой почты" Вячеславом Климовым по поводу недавних обысков в помещениях компании.

Об этом генпрокурор сообщил в Facebook.

"Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными", – отметил Луценко.

Он подчеркнул, что обыски не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и не имели намерений рейдерского захвата.

Луценко добавил, что Климова ознакомили "с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты".

"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", – объяснил генпрокурор.

Кроме того, он сообщил, что к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий", – заверил Луценко.

Как известно, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.

В субботу Сарган заявила об изъятии в офисных и складских помещениях компании или родственных ей предприятий неучтенных наличных средств.

"Новая почта" опровергла эту информацию. Там заявили, что в Харькове правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс", которые оприходованы в соответствии с законодательством. Компания намерена обжаловать изъятие средств.

[L]Позже, в "Новой почте" сообщили, что правоохранительные органы во время проведения обысков в офисах компании изъяли 132 тысячи гривен.