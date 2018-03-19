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Пожежа у "Вікторії": до суду направили обвинувачення проти двох чиновників ДСНС

Понеділок, 19 березня 2018, 21:36

Прокуратура Одещини направила до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовців ГУ ДСНС в області у справі про пожежу у таборі "Вікторія".

Про це відомство повідомило у Facebook.

"Слідчі прокуратури завершили досудове розслідування стосовно двох посадовців Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області", - зазначається у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що йдеться про колишнього керівника Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та діючого інспектора. Їх підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Прокуратура Одещини направила до суду обвинувальний акт для розгляду по суті.

Водночас портал "Судова влада України" повідомляє, що до суду вже надійшов акт стосовно діючого інспектора ДСНС.

На сайті зазначається, що обвинувачений працює провідним інспектором районного відділу ГУ ДСНС України в Одеській області.

До його повноважень входить здійснення державного нагляду за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Сторона обвинувачення стверджує, що інспектор знав про порушення правил пожежної безпеки та можливі наслідки. Однак він не підготував та не склав відповідний рапорт, з яким мав би звернутись до адміністративного суду щодо повного або часткового зупинення роботи комплексу "Вікторія".

Крім того, обвинувачений не вжив заходів для приведення стану табору у відповідність до правил пожежної безпеки.

Справу розглядатиме суддя Н.О. Коротаєва. Підготовче засідання призначено на 28 березня 2018 року на 14.30.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія"

Пізніше прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.

Українська правда

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Теми: Одесапрокуратурасуд
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