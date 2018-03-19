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Пожар в "Виктории": в суд направили обвинения против двух чиновников ГСЧС

Понедельник, 19 марта 2018, 21:36

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц ГУ ГСЧС в области по делу о пожаре в лагере "Виктория".

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

"Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре отметили, что речь идет о бывшем руководителе Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и действующего инспектора. Их подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу.

В то же время портал "Судебная власть Украины" сообщает, что в суд уже поступил акт касательно действующего инспектора ГСЧС.

На сайте отмечается, что обвиняемый работает ведущим инспектором районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В его полномочия входит осуществление государственного надзора за соблюдением и выполнением требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Сторона обвинения утверждает, что инспектор знал о нарушении правил пожарной безопасности и возможных последствиях. Однако он не подготовил и не сдал соответствующий рапорт, с которым должен был обратиться в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы комплекса "Виктория".

Кроме того, обвиняемый не принял меры для приведения состояния лагеря в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Дело будет рассматривать судья Н.А. Коротаева. Подготовительное заседание назначено на 28 марта 2018 года в 14.30.

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасностидиректорадетского лагеря "Виктория".

Позже суд продлил до 12 декабря срок ареста Саркисяна с альтернативой внесения залога в объеме 128 тысяч гривен.

28 ноября 2017 года суд отстранил Саркисяна от должности директора лагеря "Виктория".

Позже прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Украинская правда
Темы: Одессапрокуратурасуд
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