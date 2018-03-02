Гройсман про газовий конфлікт: У нас є план на 5 днів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ситуація із газопостачанням буде врегулювана протягом 5-6 днів.

Про це він сказав під час прес-конференції у п'ятницю.

"Ситуація є абсолютно контрольована. Жодних негативних явищ відбуватись не буде. Хоча нам потрібно було ввести раніше запланований план, який передбачає економію споживання, щоб збалансувати систему", - сказав він.

"Всі технічні спеціалісти працюють. План, який був сформований на такі випадки вступив в дію. Він вступив в дію на 5 днів. Ми робимо все для того, щоб ситуацію на вівторок включно (6 березня – ред.) вивести на штатний режим", - додав Гройсман.

Пізніше він наголосив, що "ситуація на вівторок, максимум на середу буде стабілізована".

Як відомо, 28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

2 березня глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Президент Петро Порошенко заявив, що контрактами між "Нафтогазом" та "Газпром" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку.

Міністерство освіти і науки у зв'язку з нестачею газу в країні рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число) становить 9 днів поспіль.