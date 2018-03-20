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Собчак вимагає від Путіна звільнити українських політв'язнів

Вівторок, 20 березня 2018, 09:38

Кандидат в президенти РФ і відома телеведуча Ксенія Собчак 19 березня передала російському лідерові Володимиру Путіну список політичних в'язнів, який вона вимагає звільнити.

Про це повідомила у Facebook довірена особа Собчак, політтехнолог Марина Литвинович.

"Ксенія Собчак сьогодні зустрілася з Путіним. Головний сенс зустрічі був в тому, щоб передати йому список політичних в'язнів і висловити вимогу їх звільнити (амністія, помилування)", - написала вона.

За словами Литвинович, президент пообіцяв розглянути цей список. "Надія деяка є", - додала вона.

До переліку включено 16 в'язнів, серед яких засуджені за звинуваченням в тероризмі українці Олександр Кольченко та Олег Сенцов.

Також у списку зазначені росіяни Олег Навальний, Дмитро Борисов, Станіслав Зимовець, Володимир Лапигін, Сергій Мохнаткин, Петро Парпулов, Валерій Парфьонов, Олексій Пічугин, Олексій Політиков, Сергій Резніков, Олександр Соколов, Вадим Тюменцев, Юрій Старовєров й Олександр Шпаков.

Як відомо, Сенцова разом із Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Українська правда

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Теми: СобчакПутінполітв'язніРосіяСенцов
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