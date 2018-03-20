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Собчак потребовала от Путина освободить украинских политзаключенных

Вторник, 20 марта 2018, 09:38

Кандидат в президенты РФ и известная телеведущая Ксения Собчак 19 марта передала российскому лидеру Владимиру Путину список политических заключенных, который она требует освободить.

Об этом сообщила в Facebook доверенное лицо Собчак, политтехнолог Марина Литвинович.

"Ксения Собчак сегодня встретилась с Путиным. Главный смысл встречи был в том, чтобы передать ему список политических заключенных и потребовать их освободить (амнистия, помилование)", - написала она.

По словам Литвинович, президент пообещал рассмотреть этот список. "Надежда некоторая есть", - добавила она.

В перечень включены 16 узников, среди которых осужденные по обвинению в терроризме украинцы Александр Кольченко и Олег Сенцов.

Также в списке значатся россияне Олег Навальный, Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Петр Парпулов, Валерий Парфенов, Алексей Пичугин, Алексей Политиков, Сергей Резников, Александр Соколов, Вадим Тюменцев, Юрий Староверов и Александр Шпаков.

Как известно, Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба отвергли все обвинения.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

Украинская правда

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Темы: СобчакПутинполитзаключенныеРосcияСенцов
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