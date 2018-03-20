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Парламент з п'ятої спроби затвердив порядок денний сесії

Вівторок, 20 березня 2018, 10:37

Верховна Рада після кількох невдач проголосувала за порядок денний 8-ї сесії.

Відповідний законопроект №8063 підтримали 239 народних депутатів.

Перед останнім голосуванням голова ВР Андрій Парубій провів коротку нараду з головами фракцій.

Після неї Парубій повідомив, що до порядку денного включили законопроекти 8059 (про внесення змін до Податкового кодексу щодо справедливого розподілу державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників), 8108 (про встановлення тимчасового мораторію на відключення населенню послуг з постачання електроенергії та газу під час опалювального періоду) та 6091-1, включаючи пропозицію, яку озвучив під стенограму депутат з фракції БПП Григорій Заболотний.

Як повідомлялося, перед нарадою у Парубія Рада провалила три голосування за порядок денний.

13 березня Рада також не змогла зібрати необхідної кількості голосів за порядок денний, а ухвалила його лише на тиждень.

Через це Парубій поскаржився, що втомився "принижуватися на всю Україну" і закликав народних депутатів прийняти врешті-решт порядок денний 8 парламентської сесії.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазаконодавство
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