Парламент с пятой попытки утвердил повестку дня сессии

Верховная Рада после нескольких неудач проголосовала за повестку дня 8-й сессии.

Соответствующий законопроект №8063 поддержали 239 народных депутатов.

Перед последним голосованием председатель ВР Андрей Парубий провел короткое совещание с главами фракций.

После него Парубий сообщил, что в повестку дня включили законопроекты 8059 (о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно справедливого распределения государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей), 8108 (об установлении временного моратория на отключение населению услуг по поставке электроэнергии и газа во время отопительного периода) и 6091-1, включая предложение, которое озвучил под стенограмму депутат из фракции БПП Григорий Заболотный.

Как сообщалось, перед совещанием у Парубия Рада провалила три голосования по утверждению повестки дня.

13 марта Рада также не смогла собрать нужное количество голосов за повестку дня, а приняла ее лишь на неделю.

Из-за этого Парубий пожаловался, что устал "унижаться на всю Украину" и призвал народных депутатов принять в конце концов повестку дня 8 парламентской сессии.

Евгений Кизилов, УП