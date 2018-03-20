Парламент с пятой попытки утвердил повестку дня сессии
Верховная Рада после нескольких неудач проголосовала за повестку дня 8-й сессии.
Соответствующий законопроект №8063 поддержали 239 народных депутатов.
Перед последним голосованием председатель ВР Андрей Парубий провел короткое совещание с главами фракций.
После него спикер сообщил, что в повестку дня включили законопроекты 8059, 8108, 6091-1, а также предложение, которое озвучил под стенограмму депутат из фракции БПП Григорий Заболотный.
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