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Командувач ОС Наєв пояснив, чому отримав гроші з Криму

Вівторок, 20 березня 2018, 12:20
Командувач ОС Наєв пояснив, чому отримав гроші з Криму

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, що отримав кошти від брата, який живе в анексованому Криму, як частину спадку.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу", оприлюдненому 20 березня.

Наєв зазначив, що з 1995 року його батьки і молодший брат залишалися в Криму, де завершив службу батько – військовослужбовець.

"Ще перед війною, у 2012 році, за часів мирної України, батьки запропонували нам із братом заповісти квартиру. У жовтні 2013 року мій батько помер. Ми з братом прийняли спільне рішення щодо заповіту, за яким із часом він має мені виплатити половину вартості квартири. Жодних угод я з ним не укладав, адже це – родинні справи", – пояснює генерал-лейтенант.

"Згодом, у 2016 та у 2017 роках він передав мені дві суми, в еквіваленті – по п'ять тисяч американських доларів. Тобто, ці кошти, де факто, не є "дарунком", – додав Наєв.

Він зазначив, що "як законослухняний громадянин, вказав ці кошти в електронній декларації".

Командувач Об'єднаних сил пояснив, як підтримує стосунки з рідними:

"Інколи я дзвоню туди, в Крим, щоб, наприклад, поздоровити зі святами, і ці дзвінки ні для кого не є таємницею. Що стосується дій брата на окупованій території – він доросла людина, і за його вчинки я відповідати не можу", – каже Наєв.

"Вважаю, що він, як і мільйони громадян, які залишилися в тимчасово окупованому Криму, є громадянином України. Переконаний, що згодом, завдяки спільним зусиллям нашого народу, Крим повернеться, і він буде українським", – висловив упевненість генерал-лейтенант.

На запитання, чи допускає Наєв можливість шантажу з боку російської влади проти нього та його родини, керівник ОС сказав:

"Я прийняв присягу на вірність українському народу, і в мене немає жодних застережень. Я виконаю ті завдання, які поставлені переді мною народом України, верховним головнокомандувачем. Проживання членів моєї родини в Криму мене не обтяжує і не зв'язує жодним чином".

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Як відомо, 16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Згідно з декларацією Наєва, його офіційна зарплата в 2016 році склала близько 270 тис. гривень, він має службову кімнату в Дніпрі, недобудований дачний будинок у Кошарах Одеської області, дружина володіє авто – Toyota Rav 4 2010 року.

На початку 2018 року він отримав "грошовий подарунок" від Максима Івановича Наєва в 140 тисяч гривень.

"Українська правда" в Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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