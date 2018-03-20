Командующий ОС Наев объяснил, почему получил деньги из Крыма

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что получил денежные средства от брата, который живет в аннексированном Крыму, как часть наследства.



Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", обнародованном 20 марта.



Наев отметил, что с 1995 года его родители и младший брат оставались в Крыму, где завершил службу отец - военнослужащий.



"Еще до войны, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен выплатить половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это – семейные дела", – объясняет генерал-лейтенант.



"Впоследствии, в 2016-м и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком", - добавил Наев.



Он отметил, что "как законопослушный гражданин, указал эти средства в электронной декларации".



Командующий Объединенных сил объяснил, как поддерживает отношения с родными:



"Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории – он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу", – говорит Наев.



"Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что впоследствии, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - выразил уверенность генерал-лейтенант.

На вопрос, допускает ли Наев возможность шантажа со стороны российских властей против него и его семьи, руководитель ОС сказал:



"Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никоим образом".

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Как известно, 16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Согласно декларации Наева, его официальная зарплата в 2016 году составила около 270 тыс. гривен, он задекларировал служебную комнату в Днипре, недостроенный дачный дом в Кошарах Одесской области, жена владеет авто - Toyota Rav 4 2010 года.

В начале 2018 года он получил "денежный подарок" от Максима Ивановича Наева в 140 000 гривен.