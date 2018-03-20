Командувач ОС Наєв: З терористами говоритиму лише однією мовою

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Вівторок, 20 березня 2018, 13:57

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв упевнений, що українська армія і правоохоронці будуть готові вести дії до повного звільнення окупованих територій на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу", оприлюдненому 20 березня.

"Президент України – головнокомандувач Збройних Сил поставив чітке завдання, щоб Збройні Сили, а також сили і засоби інших збройних формувань і правоохоронних органів, були готові не лише вести оборонні дії, а й до повного звільнення окупованих територій. Як командувач Об'єднаних сил, я це завдання виконаю", – запевнив Наєв.

За його словами, перші кроки на новій посаді будуть присвячені належному плануванню операції Об'єднаних сил.

На запитання, в чому полягає відмінність між Операцією Об'єднаних сил від Антитерористичною операцією, Наєв відповів наступним чином:

"Головні відмінності – в підпорядкованості. Якщо раніше АТО проходила під загальним керівництвом Антитерористичного центру СБУ,  зараз Операція Об'єднаних сил проходить під стратегічним керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України".

Генерал-лейтенант дав зрозуміти, що не буде інтегрований у Мінський процес політичного врегулювання: "Там є визначені політичні фігури України, вони цим займаються, і дай Бог їм успіху в тому напрямку".

На запитання, чи передбачаються будь-які контакти Наєва з представниками незаконно самопроголошених республік ОРДЛО, він зазначив наступне:

"Насамперед, у мене немає жодного бажання встановлювати будь-який контакт з ватажками терористичних організацій. Вони є терористами, а з терористами я, як військовий керівник, можу розмовляти лише добре відомою мені мовою. Мовою військової сили. З цього й будуть виходити будь-які відносини з ними".

Читайте також: "Головний по Донбасу. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил Наєва"

Як відомо, 16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі тероризм
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