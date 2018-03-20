Командующий ОС Наев: С террористами буду говорить только на одном языке

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Вторник, 20 марта 2018, 13:57

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев уверен, что украинская армия и правоохранительные органы будут готовы вести действия до полного освобождения оккупированных территорий на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", обнародованном 20 марта.

"Президент Украины – главнокомандующий Вооруженными Силами поставил четкую задачу, чтобы ВСУ, а также силы и средства других вооруженных формирований и правоохранительных органов, были готовы не только вести оборонительные действия, но и до полного освобождения оккупированных территорий. Как командующий Объединенных сил, я эту задачу выполню", – заверил Наев.

По его словам, первые шаги в новой должности будут посвящены должному планированию операции Объединенных сил.

На вопрос, в чем заключается различие между операцией Объединенных сил и антитеррористической операцией, Наев ответил следующим образом:

"Главные отличия – в подчиненности. Если раньше АТО проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас Операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины".

Генерал-лейтенант дал понять, что не будет интегрирован в Минский процесс политического урегулирования: "Там есть определенные политические фигуры Украины, они этим занимаются, и дай Бог им успеха в этом направлении".

На вопрос, предусматриваются ли какие-либо контакты Наева с представителями незаконно самопровозглашенных республик ОРДЛО, он отметил следующее:

"Прежде всего, у меня нет никакого желания устанавливать любой контакт с главарями террористических организаций. Они являются террористами, а с террористами я, как военный руководитель, могу говорить только на хорошо известном мне языке. Языке военной силы. Из этого и будут выходить какие-либо отношения с ними".

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Темы: Объединенные силы на Донбассе терроризм
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