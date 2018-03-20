Холодницкий может подать в отставку - источник

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Вторник, 20 марта 2018, 14:03

Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в прокуратуре.

По словам собеседника, Холодницкий сейчас обдумывает возможность написания заявления об отставке.

"У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная", - пояснил собеседник в САП.

В то же время, как пишет ТСН, Холодницкий планирует уйти в отпуск до Пасхальных праздников.

В то же время представитель САП Ярослав Гордиевич опроверг эту информацию.

Как известно, в ноябре 2017 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находился в больнице.

Холодницкий тогда сообщил "Украинской правде", что его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.

Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией.

Украинская правда
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Темы: Холодницкий коррупция Генпрокуратура
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