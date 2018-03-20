Холодницкий может подать в отставку - источник
Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в прокуратуре.
По словам собеседника, Холодницкий сейчас обдумывает возможность написания заявления об отставке.
"У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная", - пояснил собеседник в САП.
В то же время, как пишет ТСН, Холодницкий планирует уйти в отпуск до Пасхальных праздников.
В то же время в САП опровергли эту информацию.
"Украинской правде" в пресс-службе САП сообщили, что Назар Холодницкий исполняет обязанности руководителя ведомства в обычном режиме.
"Завтра он вместе с директором НАБУ отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели. Запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ-САП", - сообщили в САП.
Как известно, в ноябре 2017 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находился в больнице.
Холодницкий тогда сообщил "Украинской правде", что его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.
Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией.