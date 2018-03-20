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У Мін'юсті озвучили плани боротьби з боржниками по аліментах

Вівторок, 20 березня 2018, 13:43

Міністр юстиції Павло Петренко заявив про плани збільшення мінімального розміру аліментів на дитину та кримінальну відповідальності для боржників по аліментах.

Про це він написав у Twitter.

"Хочемо значно збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Сьогодні це - близько 900 грн. Це дуже мало для нормального утримання дитини", - сказав Петренко.  

Крім того, за його словами, планується автоматично збільшувати на 30% розмір аліментів за їх несплату більше 1 року, на 50% - у разі несплати протягом 2 років, на 100% - протягом 3 років.

"Тих горе-боржників, які злісно ухиляються від виконання суспільно-корисних робіт, заробіток від яких йшов би на користь дитини, варто притягати до кримінальної відповідальності", - заявив міністр юстиції.

Також Петренко зазначив, що діти так само, як і батьки, повинні мати право на рівноцінну частку спільного майна колишнього подружжя.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко виступив з ініціативою збільшити мінімальну суму виплат аліментів з 900 до 2 000 гривень.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №7277, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів.

Пізніше в областях почали створювати мобільні групи з ліквідації заборгованостіпо оплаті аліментів.

Також Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які вперто не сплачують аліменти.

Українська правда

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Теми: Мін'юстПетренко
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