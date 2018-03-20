В Минюсте озвучили планы борьбы с должниками по алиментам

Министр юстиции Павел Петренко заявил о планах увеличения минимального размера алиментов на ребенка и уголовную ответственности для должников по алиментам.

Об этом он написал в Twitter.

"Хотим значительно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Сегодня это - около 900 грн. Это очень мало для нормального содержания ребенка", - сказал Петренко.

Кроме того, по его словам, планируется автоматически увеличивать на 30% размер алиментов за их неуплату более 1 года, на 50% - в случае неуплаты в течение 2 лет, на 100% - в течение 3 лет.

В рамках #ВідповідальнеБатьківство: пропонуємо: створити умови, щоб боржнику було економічно невигідно нарощувати заборгованість – автоматично збільшувати на 30% розмір аліментів за їх несплату більше 1 року, на 50% - у разі несплати протягом 2 років, на 100% - протягом 3 років. — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) March 20, 2018

"Тех горе-должников, злостно уклоняющихся от выполнения общественно полезных работ, заработок от которых шел бы на пользу ребенка, стоит привлекать к уголовной ответственности", - заявил министр юстиции.

Также Петренко отметил, что дети так же, как и родители, должны иметь право на равноценную долю общего имущества бывших супругов.

Ранее министр юстиции Павел Петренко выступил с инициативой увеличить минимальную сумму выплат алиментов с 900 до 2000 гривен.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.

Позднее в областях Украины начали создавать мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Также Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.