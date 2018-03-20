Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минюсте озвучили планы борьбы с должниками по алиментам

Вторник, 20 марта 2018, 13:43

Министр юстиции Павел Петренко заявил о планах увеличения минимального размера алиментов на ребенка и уголовную ответственности для должников по алиментам.

Об этом он написал в Twitter.

"Хотим значительно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Сегодня это - около 900 грн. Это очень мало для нормального содержания ребенка", - сказал Петренко.

Кроме того, по его словам, планируется автоматически увеличивать на 30% размер алиментов за их неуплату более 1 года, на 50% - в случае неуплаты в течение 2 лет, на 100% - в течение 3 лет.

"Тех горе-должников, злостно уклоняющихся от выполнения общественно полезных работ, заработок от которых шел бы на пользу ребенка, стоит привлекать к уголовной ответственности", - заявил министр юстиции.

Также Петренко отметил, что дети так же, как и родители, должны иметь право на равноценную долю общего имущества бывших супругов.

Ранее министр юстиции Павел Петренко выступил с инициативой увеличить минимальную сумму выплат алиментов с 900 до 2000 гривен.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.

Позднее в областях Украины начали создавать мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Также Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинюстПетренко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: