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Савченко розповіла про "замовлення" Банкової на її ліквідацію

Вівторок, 20 березня 2018, 14:09
Савченко розповіла про замовлення Банкової на її ліквідацію

Народний депутат Надія Савченко заявляє, з Адміністрації президента видавались накази на її ліквідацію.

Про це вона розповіла на брифінгу у вівторок.

"Перший раз я отримала попередження, що є наказ Банкової на мою фізичну ліквідацію, від Адміністрації президента, від Таранова (Андрія, заступника глави АП - ред.), невдовзі після чого він загинув", - заявила Савченко.

За її словами, друге таке попередження вона отримала від зовнішньої розвідки.

"Моя сестра особисто їздила спілкуватися з Кондратюком Валерієм (тоді начальником Головного управління розвідки – ред.), щоб це зупинити", - каже нардеп.

Вона заявила, що було і третє попередження про замовлення її вбивства від Банкової. Їй тоді назвали підрозділ спеціальних сил призначення, який мав виконувати замовлення.

Потім, за словами Савченко, на неї вийшли люди, які мали її вбити. Депутат заявила, що дозволила їм "максимально близько" наблизитись до себе, після чого вивела на вбивць своїх знайомих з ОРДЛО, які хотіли здійснити переворот серед окупантів.

"Були проведені певні спецоперації різними структурами збройних сил і всіх силових структур України", - розповіла вона.

"Коли я зрозуміла, що об'єкт "А" (кілери – ред.) увійшов зі мною в контакт, я спробувала закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію", - додала Савченко.

За її словами, вона використовувала кілерів для спрощення своїх поїздок до окупованих території для звільнення полонених, а ті, у свою чергу, фіксували все, що робить Савченко.

Депутат каже, що "почала створювати сюрреалізм" у спілкуванні з вбивцями – розповідала про "усі самі можливі і неможливі операції".

За словами Савченко, кілери, зі свого боку, надавали свої пропозиції, наприклад, з'їздити на день народження до секретаря РНБО Олександра Турчинова, де збиралась уся політична верхівка.

"Ми розробляли схеми, де і як можна ліквідувати верхівку влади", - повідомила нардеп.

За її словами, підіслані люди записували усі її "ідеї" і передавали кураторам для створення "політичної провокації" проти Савченко.

Євген Кізілов, УП

Теми: Савченко НадіяскандалпрезидентАдміністрація президентаПорошенко
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