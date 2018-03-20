Савченко рассказала о "заказе" Банковой на ее ликвидацию

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.

Об этом она рассказала на брифинге во вторник.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой на мою физическую ликвидацию, от Администрации президента, от Таранова (Андрея, замглавы АП - ред.), вскоре после чего он погиб", - заявила Савченко.

По ее словам, второе такое предупреждение она получила от внешней разведки.

"Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (тогда начальником Главного управления разведки - ред.), чтобы это остановить", - говорит нардеп.

Она заявила, что было и третье предупреждение о заказе ее убийства от Банковой. Ей тогда назвали подразделение специальных сил назначения, которое должно было выполнять заказ.

Затем, по словам Савченко, на нее вышли люди, которые должны были ее убить. Депутат заявила, что позволила им "максимально близко" приблизиться к себе, после чего вывела на убийц своих знакомых из ОРДЛО, которые хотели совершить переворот среди оккупантов.

"Были проведены определенные спецоперации различными структурами вооруженных сил и всех силовых структур Украины", - рассказала она.

"Когда я поняла, что объект "А" (киллеры - ред.) вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию", - добавила Савченко.

По ее словам, она использовала киллеров для упрощения своих поездок на оккупированные территории для освобождения пленных, а те, в свою очередь, фиксировали все, что делает Савченко.

Депутат говорит, что "начала создавать сюрреализм" в общении с убийцами - рассказывала о "всех возможных и невозможных операциях".

По словам Савченко, киллеры, со своей стороны, делали свои предложения, например, съездить на день рождения к секретарю СНБО Александру Турчинову, где собиралась вся политическая верхушка.

"Мы разрабатывали схемы, где и как можно ликвидировать верхушку власти", - сообщила нардеп.

По ее словам, подосланные люди записывали все ее "идеи" и передавали кураторам для создания "политической провокации" против Савченко.

Евгений Кизилов, УП