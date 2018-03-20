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МЗС РФ запросило послів усіх країн через отруєння Скрипаля

Вівторок, 20 березня 2018, 18:05
МЗС РФ запросило послів усіх країн через отруєння Скрипаля

Міністерство закордонних справ Росії запросило 21 березня послів усіх зарубіжних держав на зустріч у Москві.

Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "ТАСС".

"21 березня в МЗС Росії запрошені всі акредитовані в Росії посли зарубіжних держав на зустріч з керівництвом та експертами Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями… Основна тема зустрічі - ситуація навколо заяв Великої Британії про застосування на її території отруйних речовин", - розповіла Захарова.

За її твердженнями, цю зустріч організовують, щоб "довести російську точку зору до офіційних представників зарубіжних держав, відповісти на можливі запитання, а також озвучити питання, наявні у російської сторони".

Як відомо, 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що з країни вишлють 23 російських дипломатів, оскільки уряд вважає РФ відповідальною за отруєння екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

У посольстві РФ в свою чергу назвали таке рішення "ворожим кроком, абсолютно неприйнятним, необгрунтованим і недалекоглядним".

12 березня Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Скрипаля та його доньки. 

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій вони звинуватили Росію в отруєнні екс-шпигуна та його доньки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для отруєння Скрипаля та його доньки було використано одну з найбільш токсичних речовин у світі.

Росіян знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

Українська правда
Теми: РосіяВелика Британіяшпигунствоскандал
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