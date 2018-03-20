МИД РФ пригласило послов всех стран из-за отравления Скрипаля

2652 просмотра
Вторник, 20 марта 2018, 19:05

Министерство иностранных дел России пригласило 21 марта послов всех зарубежных государств на встречу в Москве.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "ТАСС".

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ... Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории ядовитых веществ", - рассказала Захарова.

По ее утверждениям, эту встречу организуют, чтобы "доказать российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Как известно, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов, т.к. правительство считает РФ ответственной за отравления экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В посольстве РФ в свою очередь назвали такое решение "враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным".

12 марта Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Скрипаля и его дочери. 

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления Скрипаля и его дочери использовали одно из самых токсичных веществ в мире.

Отравленных россиян нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Росcия Великобритания шпионаж скандал
powered by lun.ua
По теме
Львовский облсовет призвал разорвать дипотношения с Россией 20 марта 2018, 18:50
Боевики обстреляли Пески, есть раненый 20 марта 2018, 18:44
В России Telegram дали 15 дней для предоставления доступа к перепискам 20 марта 2018, 17:20
Все новости
Главные новости
Львовский облсовет призвал разорвать дипотношения с Россией
В СБУ не рассекречивают детали дела Рубана
Савченко рассказала, что ее подстрекали к организации "переворота"
Нардепы будут сдавать оружие на входе в Раду – закон
Все новости
ted

7 самых популярных видео со всемирных TEDx конференций

здоровье

Ученый объясняет, почему толстеют от диеты