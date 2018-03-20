В деле о гибели Чорновила уже больше года длится экспертиза

В расследовании дела о гибели лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила уже более года длится комплексная экспертиза.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он пояснил, что расследование дела было возобновлено еще в 2014 году.

"24 апреля 2014 Апелляционным судом Киевской области было отменено постановление... о закрытии дела, а дело направлено прокурору для организации проведения дальнейшего расследования", – отметил Тракало.

Правовая квалификация – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Производство было квалифицировано по ч. 3 ст. 215 УКУ в редакции 1960 года, так как уголовный кодекс был изменен в 2001 году, а ДТП произошло в 1999, когда действующим был кодекс 1960 года.

По действующему сейчас УК это статья 286.

Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Нацполиции.

"В ходе расследования производства допрошены пострадавшие, ряд свидетелей, проведено воссоздание обстановки и обстоятельств событий, назначено и проведено необходимые судебные экспертизы, обыски и осмотры, осмотрены и приобщены к производству вещественные доказательства, а также проведено очные ставки и другие следственные действия", – рассказал Тракало.

Он также отметил, что 31 января 2017 года в производстве назначили комплексную судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и автотехническую экспертизу, проведение которой в настоящее время продолжается.

Ранее советник министра внутренних дел по расследованию убийства Вячеслава Черновола в 2005-2006 годах Николай Степаненко сказал, что в этом деле достаточно имеющихся доказательств для возобновления расследования.

Он рассказал о нескольких постановлениях о возбуждении уголовных дел об отравлении свидетеля по делу, относительно первого следователя, который ее фальсифицировал, против трех экспертов, которые фальсифицировали экспертные действия.

Вячеслав Чорновил – украинский политический деятель, диссидент, журналист, в 2000 году был удостоен звания Герой Украины.

Он погиб в результате автокатастрофы на трассе "Борисполь – Золотоноша" 25 марта 1999 года.

Представители НРУ с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством, однако вскоре уголовное дело о гибели Чорновила было прекращено.

В ночь на 2 июня 2011 года ГПУ эксгумировала тело Чорновила, после чего дело направили на дорасследование.

В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты информации о планировании сотрудниками МВД убийства экс-лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила.

21 января 2014 года Бориспольской межрайонный суд закрыл дело о гибели лидера Руха Вячеслава Чорновила. Было принято решение, что поскольку это не заказное убийство и не политическое убийство, а лишь авария, то срок действия наказания по этому делу составляет 10 лет, и поскольку он уже прошел, дело было закрыто.

В феврале 2017 года более 300 депутатов Верховной Рады обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием начать активное расследование смерти Чорновила.