Судді, які розглядають справу Єфремова, заявляють про погрози
Судді Старобільського районного суду Луганської області Олександр Пелих і Ігор Кудрявцев, які, серед інших, розглядають справу екс-депутата Олександра Єфремова, заявили про втручання в їхню діяльність.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За повідомленням, 7 березня 2018 року на сайті "Живой Старобельск" невідомі в коментарях до новини оприлюднили образливі й погрозливі висловлювання щодо суддів: "за ними плаче шибениця", "щодо цих людей має бути суд".
Як повідомляє портал Судової влади, судді через це звернулися до правоохоронців.
"Такі висловлювання судді сприймають як погрозу розправою і пов’язують із розглядом ними в складі колегії суддів кримінального провадження, оскільки раніше на згаданому сайті вже з’явились коментарі щодо вказаного кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.
Портал Судова влада не уточнює, про яке кримінальне провадження йдеться. Відомо, що Пелих і Кудрявцев входять до складу суддівської колегії, яка розглядає справу щодо колишнього народного депутата Олександра Єфремова.
Як повідомлялося, 5березня Старобільський районний суд Луганської області продовжив тримання під вартою екс-глави парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 3 травня.
Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва.
1 серпня Єфремова взяли під варту
Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
Захист підсудного неодноразово просив відпустити його з-під варти. Водночас суд вказані клопотання адвокатів відхиляв, вважаючи, що перебуваючи на волі, Єфремов може переховуватися від слідства та погрожувати свідкам.