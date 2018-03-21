Судді, які розглядають справу Єфремова, заявляють про погрози

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Середа, 21 березня 2018, 05:28

Судді Старобільського районного суду Луганської області Олександр Пелих і Ігор Кудрявцев, які, серед інших, розглядають справу екс-депутата Олександра Єфремова, заявили про втручання в їхню діяльність.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням, 7 березня 2018 року на сайті "Живой Старобельск" невідомі в коментарях до новини оприлюднили образливі й погрозливі висловлювання щодо суддів: "за ними плаче шибениця", "щодо цих людей має бути суд".

Як повідомляє портал Судової влади, судді через це звернулися до правоохоронців.

"Такі висловлювання судді сприймають як погрозу розправою і пов’язують із розглядом ними в складі колегії суддів кримінального провадження, оскільки раніше на згаданому сайті вже з’явились коментарі щодо вказаного кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

Портал Судова влада не уточнює, про яке кримінальне провадження йдеться. Відомо, що Пелих і Кудрявцев входять до складу суддівської колегії, яка розглядає справу щодо колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

Як повідомлялося, 5березня Старобільський районний суд Луганської області продовжив тримання під вартою екс-глави парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 3 травня.

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва.

1 серпня Єфремова взяли під варту

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у  у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

Захист підсудного неодноразово просив відпустити його з-під варти. Водночас суд вказані клопотання адвокатів відхиляв, вважаючи, що перебуваючи на волі, Єфремов може переховуватися від слідства та погрожувати свідкам.

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Теми: Єфремов суд
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