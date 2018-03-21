Судьи, рассматривающие дело Ефремова, заявляют об угрозах

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Среда, 21 марта 2018, 05:28

Судьи Старобельского районного суда Луганской области Александр Пелих и Игорь Кудрявцев, которые, среди прочих, рассматривают дело экс-депутата Александра Ефремова, заявили о вмешательстве в их деятельность.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По сообщению, 7 марта 2018 на сайте "Живой Старобельск" неизвестные в комментариях к новости обнародовали оскорбительные и угрожающие высказывания в отношении судей : "по ним плачет виселица", "по отношению к этим людям должен быть суд".

Как сообщает портал Судебной власти, судьи в связи с этим обратились к правоохранителям.

"Такие высказывания судьи воспринимают как угрозу расправой и связывают с рассмотрением ими в составе коллегии судей уголовного производства, поскольку ранее на упомянутом сайте уже появились комментарии по указанному уголовному производству", - говорится в сообщении.

Портал Судебная власть не уточняет, о каком уголовном производстве идет речь. Известно, что Пелых и Кудрявцев входят в состав судейской коллегии, которая рассматривает дело в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова.

Как сообщалось, 5 марта Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 3 мая.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

1 августа Ефремова взяли под стражу.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

Защита подсудимого неоднократно просила отпустить его из-под стражи. В то же время суд указанные ходатайства адвокатов отклонял, считая, что находясь на свободе, Ефремов может скрыться от следствия и угрожать свидетелям.

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Темы: Ефремов суд
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