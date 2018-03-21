Суддя назвав умови, за яких можна провести допит Януковича

Суд не дозволив захисникам Віктора Януковича, який звинувачується у державній зраді, забезпечити правову допомогу Росії при допиті екс-президента.

Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко під час чергового засідання, 21 березня, в Оболонському райсуді Києва.

Так, адвокати звернулись до суду з клопотанням, у якому наголошували, що Янукович не має можливості особисто приїхати для проведення допиту, оскільки існує "загроза його життю та здоров'ю".

При цьому вони вважають доречним правову допомогу компетентних органів Росії під час проведення допиту президента-втікача шляхом відеодопиту.

Також попросили надати їм письмову ухвалу з посиланнями на конкретні статті, у випадку відмови, щоб вони могли оскаржити її в Європейському суді з прав людини.

У свою чергу прокурори заявили, що суд має в черговий раз роз'яснити адвокатам права їхнього підзахисного.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко заявив, що Янукович має право приймати участь у засідання шляхом відеоконференції у кожному засіданні.

"При цьому звертаю вашу увагу, що Янукович звинувачується у держзраді проти України на користь Російської Федерації, також в пособництві зміни меж території України на користь Російської Федерації, а також у пособництві у веденні агресивних дій Російської Федерації проти України", - сказав він.

"Таким чином участь компетентних органів Росії до надання міжнародно-правової допомоги в даному процесі суперечить тим угодам, які були укладені між Росією та Україною". - додав суддя.

За його словами, Янукович може брати участь у допиті, але без залучення компетентних органів Росії.

Дев'ятко зазначив, що суд забезпечив стороні захисту технічну можливість для проведення допиту їхнього підзахисного шляхом відеоконференції з Росії, але Янукович цією можливістю свідомо не користується.

Також він сказав, що винесення окремої ухвали з цього питання законодавством не передбачено.

Після цього головуючий суддя попросив перенести розгляд клопотань захисників, яких, за його словами, напередодні надійшло аж 30, після допиту свідка Оксани Медієвої.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.