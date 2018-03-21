Судья назвал условия, при которых можно провести допрос Януковича

Суд не позволил защитникам Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, обеспечить правовую помощь России при допросе экс-президента.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко во время очередного заседания, 21 марта, в Оболонском райсуде Киева.

Так, адвокаты обратились в суд с ходатайством, в котором отмечали, что Янукович не имеет возможности лично приехать для проведения допроса, поскольку существует "угроза его жизни и здоровью".

При этом они считают уместной правовую помощь компетентных органов России во время допроса президента-беглеца путем видеодопроса.

Также попросили предоставить им письменное решение со ссылками на конкретные статьи, в случае отказа, чтобы они могли обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

В свою очередь прокуроры заявили, что суд в очередной раз должен разъяснить адвокатам права их подзащитного.

Председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что Янукович имеет право принимать участие в заседании путем видеоконференции в каждом заседании.

"При этом обращаю ваше внимание, что Янукович обвиняется в госизмене против Украины в пользу Российской Федерации, а также в пособничестве изменения границ территории Украины в пользу Российской Федерации, а также в пособничестве в ведении агрессивных действий Российской Федерации против Украины", - сказал он.

"Таким образом участие компетентных органов России по оказанию международной правовой помощи в данном процессе противоречит тем соглашениям, которые были заключены между Россией и Украиной", - добавил судья.

По его словам, Янукович может участвовать в допросе, но без привлечения компетентных органов России.

Девятко отметил, что суд обеспечил стороне защиты техническую возможность для проведения допроса их подзащитного путем видеоконференции из России, но Янукович этой возможностью сознательно не пользуется.

Также он сказал, что вынесение отдельного решения по этому вопросу законодательством не предусмотрено.

После этого судья попросил перенести рассмотрение ходатайств защитников, которых, по его словам, накануне поступило аж 30, после допроса свидетеля Оксаны Медиевой.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.