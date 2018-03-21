Путін доручив опрацювати питання помилування Сенцова і Кольченка

Президент Росії Володимир Путін доручив своїй адміністрації опрацювати список про помилування 16 осіб, який йому передала кандидат у президенти країни Ксенія Собчак.



Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у середу, передає російський "Інтерфакс".



"Дійсно, такий список Собчак передала президенту. Президент його прийняв і доручив своїй адміністрації опрацювати це список", – сказав Пєсков.



"Поки іншого сказати вам не можу", – додав він.



Раніше стало відомо, що кандидат у президенти РФ Собчак передала Путіну список політв'язнів, і просить їх помилувати.



У списку 16 прізвищ, в тому числі фігуранти "справи 26 березня" Дмитро Борисов та Станіслав Зимовець, Олександр Кольченко (кримський активіст, засуджений у справі про тероризм), Володимир Лапигін (засуджений за держзраду вчений), правозахисник Сергій Мохнаткін, засуджений за застосування насильства до співробітника поліції на акції "Стратегія-31".



Також брат опозиціонера Олексія Навального Олег Навальний, який відбуває термін у "справі Ів Роше", журналіст РБК Олександр Соколов, засуджений за створення екстремістського співтовариства, і Олег Сенцов, український режисер, засуджений до 20 років позбавлення волі у справі про тероризм.

Як відомо, нещодавно Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії в місті Лабитнангі.

МЗС України вимагає від Росії надати негайний доступ консулу до українського режисера Олега Сенцова через погіршення його стану здоров'я.