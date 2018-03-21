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Путин поручил проработать вопрос помилования Сенцова и Кольченко

Среда, 21 марта 2018, 12:07
Путин поручил проработать вопрос помилования Сенцова и Кольченко

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, передает российский "Интерфакс".

"Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список", – сказал Песков.

"Пока иного сказать вам не могу", – добавил он.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты РФ Собчак передала Путину список политзаключенных, и просит их помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе фигуранты "дела 26 марта" Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), правозащитник Сергей Мохнаткин, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции "Стратегия-31".

Также брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный, отбывающий срок по "делу Ив Роше", журналист РБК Александр Соколов, осужденный за создание экстремистского сообщества, и Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме.

Как известно, недавно Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии в городе Лабытнанги.

МИД Украины требует от России предоставить немедленный доступ консулу к украинскому режиссеру Олегу Сенцову из-за ухудшения его состояния здоровья.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныезаложникиРосcияПутинправа человека
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