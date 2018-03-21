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Адвокатам Януковича дозволили допитати ще кількох свідків

Середа, 21 березня 2018, 16:00

Оболонський районний суд Києва дозволив захисту Віктора Януковича допитати в якості свідків колишніх співробітників Управління держохорони, директора фірми, яка охороняла Межигір'я, і жителя Криму.

Такі рішення головуючий суддя у справі про держзраду Януковича Владислав Дев'ятко оголосив на засіданні в середу.

Йдеться про чотирьох осіб: колишніх охоронців УДО Володимира Павленка та Дмитра Іванцова, екс-депутата Вишгородської райради від Партії регіонів і директора фірми "Гроссер", яка за часів президентства Януковича охороняла резиденцію "Межигір'я" Анатолія Кобилинського, а також про ще одного жителя окупованого Криму Валерія Виговського.

Від Кобилинського захист хоче почути, що Януковичу перед втечею з України нібито погрожували. А Павленко та Іванцов мають розповісти про те, що екс-голова СБУ Валентин Наливайченко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нібито хотіли ліквідувати Януковича в лютому 2014 року в Криму.

Також суд дозволив стороні захисту допитати експертів-лінгвістів Світлану Долинківську і Анаїт Аванесян, які 21 грудня 2016 року зробили висновок, що у висловлюваннях Януковича містяться заклики до повалення конституційного ладу в Україні, захоплення держустанов і зміни територіальних меж України.

Адвокати хочуть пересвідчитися в якості їхньої експертизи та в кваліфікації експертів щодо російської мови, адже саме нею висловлювався Янукович.

Свідків допитають у суді або через відеозв'язок з Росії, але не за процедурою міжнародно-правової допомоги із залученням компетентних органів РФ.

Водночас суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів щодо допиту ще близько 20 свідків. Серед них президенти України та Німеччини Петро Порошенко та Франк-Вальтер Штайнмаєр, головний військовий прокурор Анатолій Матіос і низка європейських теперішніх і колишніх політиків.

Зокрема, у Матіоса адвокати хотіли спитати, чому саме Головна військова прокуратура розслідувала справу про держзраду Януковича, чи мав Матіос повноваження доручати розслідування кримінального провадження слідчому прокуратури.

Суд призначив наступне засідання на 27 березня.

Як відомо, у середу Оболонський райсуд також дозволив допит через відеозв'язок екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-міністра оборони Павла Лебедєва та ще трьох свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків. Суд дозволив допитати 16 із них.

Також повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.

Євген Кізілов, УП

Теми: Януковичсуд
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