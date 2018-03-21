Адвокатам Януковича дозволили допитати ще кількох свідків

Оболонський районний суд Києва дозволив захисту Віктора Януковича допитати в якості свідків колишніх співробітників Управління держохорони, директора фірми, яка охороняла Межигір'я, і жителя Криму.

Такі рішення головуючий суддя у справі про держзраду Януковича Владислав Дев'ятко оголосив на засіданні в середу.

Йдеться про чотирьох осіб: колишніх охоронців УДО Володимира Павленка та Дмитра Іванцова, екс-депутата Вишгородської райради від Партії регіонів і директора фірми "Гроссер", яка за часів президентства Януковича охороняла резиденцію "Межигір'я" Анатолія Кобилинського, а також про ще одного жителя окупованого Криму Валерія Виговського.

Свідків допитають у суді або через відеозв'язок з Росії, але не за процедурою міжнародно-правової допомоги із залученням компетентних органів РФ.

Водночас суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів щодо допиту ще близько 20 свідків. Серед них президенти України та Німеччини Петро Порошенко та Франк-Вальтер Штайнмаєр, головний військовий прокурор Анатолій Матіос і низка європейських теперішніх і колишніх політиків.

Як відомо, у середу Оболонський райсуд також дозволив допит через відеозв'язок екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-міністра оборони Павла Лебедєва та ще трьох свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків. Суд дозволив допитати 16 із них.

Також повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.

Євген Кізілов, УП