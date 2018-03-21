Адвокатам Януковича разрешили допросить еще нескольких свидетелей

Оболонский районный суд Киева разрешил защите Виктора Януковича допросить в качестве свидетелей бывших сотрудников Управления госохраны, директора фирмы, которая охраняла Межигорье, и жителя Крыма.

Такие решения председательствующий судья в деле о госизмене Януковича Владислав Девятко огласил на заседании в среду.

Речь идет о четырех лицах: бывших охранниках УГО Владимире Павленко и Дмитрии Иванцове, экс-депутате Вышгородского райсовета от Партии регионов и директоре фирмы "Гроссер", которая во времена президентства Януковича охраняла резиденцию "Межигорье" Анатолии Кобылинском, а также о еще одном жителе оккупированного Крыма Валерии Выговском.

Свидетелей допросят в суде или по видеосвязи из России, но не по процедуре международно-правовой помощи с привлечением компетентных органов РФ.

В то же время суд отказался удовлетворить ходатайства адвокатов о допросе еще около 20 свидетелей. Среди них президенты Украины и Германии Петр Порошенко и Франк-Вальтер Штайнмайер, главный военный прокурор Анатолий Матиос и ряд европейских нынешних и бывших политиков.

Как известно, в среду Оболонский райсуд также разрешил допрос через видеосвязь экс-премьера Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева и еще трех свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей. Суд разрешил допросить 16 из них.

Также сообщалось, что Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, планирует завершить рассмотрение 18-19 апреля.

Евгений Кизилов, УП