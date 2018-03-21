Суд визначився, коли заслухає Азарова у справі про держзраду Януковича

В Оболонському райсуді Києва у кінці березня планують допитати екс-прем'єра Миколу Азарова, екс-міністра оборони Павла Лебедєва та ще трьох свідків у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Про це у залі суду сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Він заявив, що 27, 28 та 29 березня суд може провести допит п'яти свідків сторони захисту.

Перед цим адвокати подали клопотання, про допит екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, колишнього начальника Служби безпеки президента України УДО Костянтина Кобзаря, екс-співробітника охорони президента Сергія Бернацького та колишнього командувача внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка шляхом відеозв'язку із залученням російських правоохоронних органів.

За словами адвокатів, зазначені особи написали відповідні заяви під час особистої зустрічі із захисниками Януковича і хочуть, щоб допит відбувся "із дотриманням міжнародного права".

Вони аргументували необхідність участі компетентних органів РФ у допиті, оскільки це передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року.

Прокурори наголосили, що участь Росії у даному кримінальному провадженні неможлива, оскільки Янукович звинувачується у держзраді саме на користь РФ і російська сторона буде затягувати судові засідання та диктувати свої умови щодо їх проведення.

Сердюк заявив, що "не розуміє, як, виконуючи норми міжнародного права, Росія затягне суд", а Генпрокуратура просто "поставила на меті отримати вирок до травневих свят".

Суддя Дев'ятко закликав його припинити маніпуляції.

"Спочатку ви говорили про те, що вирок планували до Нового року, потім до Великодня, тепер до травневих свят. Припиніть маніпуляції. Це лише ваші фантазії", - заявив він.

Суддя додав, що задовольняє клопотання адвокатів про допит зазначених свідків шляхом відеоконференції, але без участі Росії, з 27 по 29 березня.

У свою чергу Сердюк заявив, що це неможливо, оскільки у ці дати адвокати будуть поза межами країни.

"Захист тільки вчора отримав інформацію про те, що саме на ці дати, 28 та 29 березня, призначено ряд зустрічей і захист буде перебувати за межами нашої країни, у Німеччині, у зв'язку з необхідністю захисту вже самих себе від переслідування, яке розпочала влада через нашу правозахисну діяльність", - заявив він.

За його словами, адвокати підготували ряд звернень до міжнародних інституцій для привернення уваги світової спільноти "для вжиття невідкладних заходів по самозахисту від репресій та кримінального переслідування", яке нібито організували депутати від "БПП" та ГПУ через те, що вони захищають Януковича.

"Ми звернулися до багатьох, майже до всіх, правозахисних організацій з проханням втрутитись у відповідну ситуацію. Вчора ввечері телефонним зв'язком отримали підтвердження щодо цих дат", - додав Сердюк.

Він зазначив, що збирався пізніше повідомити про це суд, після документального підтвердження і якщо зустрічі скасують, то захисники візьмуть участь у допиті свідків.

Суддя врахував цю позицію, але дату проведення допиту не переніс.

Раніше суд не дозволив захисникам Віктора Януковича, який звинувачується у державній зраді, забезпечити правову допомогу Росії при допиті екс-президента.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків. Суд дозволив допитати 16 із них.

Також повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.