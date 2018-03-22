Луценко: Офіцер ЗСУ засвідчив, що Савченко вербувала його для теракту

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що має свідчення офіцера ЗСУ про те, що нардеп Надія Савченко вербувала офіцерів для вчинення терактів у центрі Києва, а також аудіо- та відеозаписи цих розмов.

Про це він сказав на засідання регламентного комітету 22 березня, який розглядає подання на зняття депутатської недоторканості з Савченко.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Луценко розповів, що у 2017 році "Рубан і Савченко втупили у змову з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, планували широкомасштабну терористичну атаку на центр столиці, де зосереджені адміністративні та житлові будинки".

"Для отримання зброї Рубан і Савченко не пізніше листопада 2017 року досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" Захарченком, який пізніше і передав зброю для цього теракту", - сказав Луценко.

Він додав, що упродовж літа та осені Рубан і Савченко підшуковували співучасників і виконавців теракту.

"Особисто Савченко зверталася з такою пропозицією до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку 2017 року Савченко звернулася до офіцерів 8 полку спецпризначення ЗСУ, що дислокується у Харкові, які на момент контакту з нардепом були у зоні АТО", - сказав генпрокурор.

"Офіцери Березень, Захарченков, Лящ і Кіт отримали особисто неї пропозицію вчиняти теракти", - додав Луценко.

За його словами, спершу офіцери "прийшли до висновку, що це проста маячня неврівноваженої психічно людини".

"Але коли в листопаді до цих же офіцерів звернувся Рубан, давши кошти на купівлю вантажного автомобіля для перевезення зброї з ДНР до України, офіцери негайно повідомили про це СБУ", - розповів Луценко.

Він додав, що ці офіцери були залучені до негласних слідчих розшукових дій, а Рубан і Савченко були впевнені, що офіцери та їх підлеглі стали їх співучасниками і "відверто ділилися з ними своїми планами та намірами".

"Процитую. Один з офіцерів у суді надав показ, що у місто Бахмут Савченко приїхала з Рубаном. Савченко сказала, що вони поїдуть на територію ОРДЛО. У зв’язку з цим Рубан попросив придбати їм вантажний автобус та дав 8,5 тисяч доларів. Наступного дня, 20.11. 17 року, я передав даний автобус Рубану у місті Бахмут. Рубан та Савченко проїхали на цьому авто до КПВВ "Майорське". І безпосередньо перед від’їздом Савченко розказала, що на зворотній дорозі вони везтимуть міномети", - прочитав свідчення офіцера Луценко.

Офіцер також засвідчив, що 23 листопада йому зателефонувала Савченко, сказала, що везе з Рубаном "з ОРДЛО міномети та зброю" і попростила офіцера допомогти їм провести це через КПВВ.

"У першій половині я дня зустрів мікроавтобус "Мерседес Бенц спринтер" Савченко була у ватажному відділені авто. Проїхавши декілька кілометрів, автобус запинився, з багажного відсіку вийшла Савченко, деякий час я, Савченко та Рубан обговорювали, яку саме зброю вони привезли з ОРДЛО", - процитував Луценко свідчення офіцера.

Він додав, що ці дані підтверджені даними мобільних операторів зв’язку, які фіксували місцеперебування телефонів Рубана в ОРДЛО.

"Усі ці дії зафіксовані на аудіо та відео. Знаходження Савченко в цьому автомобілі зафіксовано, це буде продемонстровано у залі Верховної Ради", - підсумував Луценко.

Більше про "справу Савченко" читайте в матеріалі УП "Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко".