Луценко: Офицер ВСУ показал, что Савченко вербовала его для теракта

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что у него есть показания офицера ВСУ о том, что нардеп Савченко вербовала офицеров для совершения терактов в центре Киева, а также аудио- и видеозаписи этих разговоров.

Об этом он сказал на заседании регламентного комитета 22 марта, который рассматривает представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко.

ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Луценко рассказал, что в 2017 году "Рубан и Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр столицы, где сосредоточены административные и жилые дома".

"Для получения оружия Рубан и Савченко не позднее ноября 2017 достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Захарченко, который позже и передал оружие для этого теракта", – сказал Луценко.

Он добавил, что в течение лета и осени Рубан и Савченко подыскивали соучастников и исполнителей теракта.

"Лично Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам различных частей ВСУ. Летом 2017 года Савченко обратилась к офицерам 8 полка спецназначения ВСУ, которая дислоцируется в Харькове, которые на момент контакта с нардепом были в зоне АТО", – сказал генпрокурор.

"Офицеры Березень, Захарченков, Лящ и Кот получили лично от нее предложение совершать теракты", – добавил Луценко.

По его словам, сначала офицеры "пришли к выводу, что это простой бред неуравновешенного психически человека".

"Но когда в ноябре к этим же офицерам обратился Рубан, дав средства на покупку грузового автомобиля для перевозки оружия с ДНР в Украину, офицеры немедленно сообщили об этом СБУ", – рассказал Луценко.

Он добавил, что эти офицеры были привлечены к негласным следственным розыскным действиям, а Рубан и Савченко были уверены, что офицеры и их подчиненные стали их соучастниками и "откровенно делились с ними своими планами и намерениями".

"Процитирую. Один из офицеров в суде предоставил показание, что в город Бахмут Савченко приехала с Рубаном. Савченко сказала, что они поедут на территорию ОРДЛО. В связи с этим Рубан попросил приобрести им грузовой автобус и дал 8,5 тысяч долларов. На следующий день, 20.11. 17 года, я передал данный автобус Рубану в городе Бахмут. Рубан и Савченко проехали на этом авто в КПВВ "Майорское". И непосредственно перед отъездом Савченко рассказала, что на обратной дороге они повезут минометы ", – прочитал свидетельство офицера Луценко.

Офицер также показал, что 23 ноября ему позвонила Савченко, сказала, что везет с Рубаном "с ОРДЛО минометы и оружие" и попросила офицера помочь им провести это через КПВВ.

"В первой половине я дня встретил микроавтобус "Мерседенс Бенц спринтер". Савченко была в грузовом отделении авто. Проехав несколько километров, автобус остановился, из багажного отсека вышла Савченко, некоторое время я, Савченко и Рубан обсуждали, какое именно оружие они привезли с ОРДЛО" , – процитировал Луценко свидетельство офицера.

Он добавил, что эти данные подтверждены данными мобильных операторов связи, которые фиксировали местонахождение телефонов Рубана в ОРДЛО.

"Все эти действия зафиксированы на аудио и видео. Нахождение Савченко в этом автомобиле зафиксировано, это будет продемонстрировано в зале Верховной Рады", – подытожил Луценко.

Больше о "деле Савченко" читайте в материале УП "Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко".