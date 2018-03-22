Луценко: Російські військові причетні до дій Савченко, це не сюрреалізм

Генеральний прокурор Юрій Луценко завив, що до передачі зброї депутату Надії Савченко на окупованій території причетні російські військові.

Про це він заявив на засіданні регламентного комітету, які розглядають подання ГПУ на притягнення до відповідальності, затримання й арешт Савченко.

"Слідству стало зрозуміло, що йдеться не про маячню чи хворі фантазії політиканів. Це зовсім не сюрреалізм, це – жива, бойова зброя, якою планувалося знищити людей – як представників влади, так і просто мирних мешканців центру столиці", – заявив Луценко, коментуючи заяви Савченко.

"Йшлося про ввезення терористичної зброї "ДНР" для знищення конституційного ладу України, створення хаосу і захоплення влади", – наголосив він.

Генпрокурор зазначив, що зброю перевезли офіцери ЗСУ й надали на експертизу СБУ, а потім доставили у Хмельницький на зберігання на складах "військової частини, яку змовники вважали своїми союзниками".

2 грудня 2017 року Надія Савченко та Володимир Рубан прибули в Хмельницький. "Випробовували зброю на полігоні, де Рубан озвучив план нападу на кортеж президента з використанням крупнокаліберної гвинтівки "Топаз", яка легко побиває броню і яка виробляється виключно в "ДНР".

У слідства також є відеозапис "ключової зустрічі":

"Під відеофіксацією Рубан, а потім Савченко виклали свої плани повалення конституційного ладу через проведення терористичної атаки з мінометів на центр урядового кварталу в Києві, вчинення теракту всередині Верховної Ради з використанням отриманих від бойовиків зброї та вибухових матеріалів Це відео сьогодні буде продемонстровано в залі ВР".

За словами Луценка, Савченко та Рубан узгодили необхідність придбання додаткового озброєння. "У другому вантажі довозили те, чого не вистачало для мінометів, введених у першому вантажі", – пояснив він.

"Це дало можливість точно зафіксувати місце передачі зброї та причетних до цього осіб супротивника Української держави", – сказав Луценко.

"З 6 березня до 8 березня автомобіль Рубана, обладнаний відеоспостереженням СБУ, перебував на окупованій території так званої "ДНР", – розповів генпрокурор.

Проїхавши КПВВ "Майорськ" на вантажному "Мерседес-Спринтер" без проходження належного огляду, Рубан доїхав до "нульового поста", де його зустрів "Форд" бойовиків, – і потім сів в автомобіль супроводу, а на його місце сів озброєний чоловік.

У Донецьку авто Рубана приїхало до "Міндоходів", де його залишили на ніч, а зранку автомобіль поїхав до автобази, де був завантажений, зокрема, мінами 120 мм, стрілецькою зброєю, боєприпасами "з приховуванням їх у меблях".

"Ми маємо упаковочний лист одного з цих ящиків, на якому зазначена в.ч 08819, якою керує Щедрий Микола Олексійович позивний "Наука" – полковник ЗС РФ", – заявив Луценко.

За його словами, о 14:47 авто Рубана виїхало з Донецька до Горлівки, де був до 23:11 на "базі дислокації військової техніки", а потім рушив до Микитівки.

"На двох військових частинах, де завантажувалася зброя…, також є командири: підполковник Тітов Роман Борисович, позивний "Алтаєць", ЗС РФ; у Горлівці у дислокації на Свердлова, 22, – полковник ЗС РФ Бердніков Олексій Миколайович, позивний "Меркурій", прізвище-прикриття Ткаченко", – сказав Луценко.

"Таким чином, ми маємо факти, які доводять участь Російської Федерації як ворога Української держави в наданні зброї особам, які запланували і готувалися до вчинення теракту проти вищого керівництва держави, мирного населення української столиці з метою повалення конституційного ладу", – наголосив генпрокурор.

ГПУ просить парламент надати згоду на притягнення кримінальної відповідальності затримання і арешт, оскільки статті, які інкримінують Савченко, передбачають лише арешт.

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