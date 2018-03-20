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Савченко каже, що її розмови про теракти були хитрим ходом

Вівторок, 20 березня 2018, 15:01
Савченко каже, що її розмови про теракти були хитрим ходом

Депутат Надія Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій  і вела розмови про організацію терактів, – але називає це спецоперацією.

На брифінгу вона зізналася, що після повернення з РФ до України продовжувала спілкуватися з тими, з ким спілкувалася в російському полоні, – і ті нібито готові були "підривати ситуацію на окупованих територіях зсередини". 

"Сьогодні ви не почуєте прізвищ. Я буду говорити правду, називаючи конспіративними іменами", – сказала нардеп. 

Савченко назвала "об’єктом А" осіб, які нібито хотіли її ліквідувати, а "об’єктом Б" – одного з волонтерів, який допомагав у звільненні полонених.

"Після того, як на мене вийшли люди з окупованих територій, із бажанням допомогти Україні зробити повстання на окупованих територіях, в той же період приблизно до мене прийшов об’єкт А, якому була поставлена задача на мою ліквідацію. Я називаю "об’єкт", тому що це не одна людина", – заявила вона.  

Савченко зазначила, що хотіла зблизитися з тими, хто мав її ліквідувати.

"Об'єкт А я наблизила до себе максимально близько. На нього я вивела людей, які хотіли контактувати з тої сторони. Були проведені певні спецоперації спеціальними силами, різними структурами Збройних сил і всіх силових структур України", – сказала вона.

"Я завжди намагалася всю інформацію, яку мені вдавалося дістати на користь України, передавати як в СБУ, так і в різні силові структури і підрозділи. Звичайно, ця робота ніколи не велася гласно. Багато з цих програм ще ведеться – і тому я не можу їх розголошувати", – заявила депутат.

Але вона вирішила прокоментувати подання ГПУ та звинувачення Юрія Луценка.

"Задача об’єкту ставилася з різних структур, які намагаються колоти між собою. Коли об’єкт А ввійшов зі мною в контакт, я спробувала закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію", – заявила Савченко. 

За її словами, на відеозаписах зафіксовано офіс, конспіративний готель, де вона зустрічалася з об’єктом, а також записи з військових частин і полігонів, із сірої зони  

За словами Савченко, "об’єкт А" вона хотіла використати, зокрема, для звільнення полонених – щоб "спрощувати переходи і повернення".

"Об'єкту А було цікаво фіксувати все, що я роблю. Тому я почала створювати сюрреалізм, який полягав у тому, що – не тільки, як розповідав Луценко, гранатами в різні боки, мінометом по куполу – я розповідала всі самі можливі й неможливі операції, при цьому постійно радячись із об’єктом А. Об'єкт А давав свої пропозиції", – сказала депутат.

За її словами, "об’єкт А" пропонував, наприклад, з’їздити на день народження до Олександра Турчинова наприкінці березня, коли збереться вся політична верхівка.

"Ми розробляли схеми, як, де, якими методами можна ліквідувати верхівку влади. все це об’єкт А постійно нотував на апаратуру – так званий "глухий телефон", – заявила Савченко.

За її словами, з жартів колег у парламенті вона почерпнула ідею запустити газ у вентиляційну систему Верховної Ради.

"Такі сюрреалістичні ідеї теж доносилися – об'єкт А мав все це фіксувати й передавати, щоб можна було скласти політичну провокацію, яка на даний момент трапилася", – заявила депутат

"Це не теракт, це – політична провокація, щоб показати владу смішною", – стверджує Савченко.

Вона також розповіла, що вмовила "об'єкт Б" на співпрацю зі спецслужбами.

"Розроблялися різні спецоперації, які виконані і стали спецпроектом сюрреалізму…", – сказала Савченко.

За її словами, після вибухів на складах української зброї волонтери допомогли силовикам дістати зброю противника.

"Кожна вивезена одиниця зброя… не прилетить і не розірветься по наших солдатах. Так і спецоперації дуже корисні. Вивіз зброї дає можливість побачити маркування, завод-виробник, дату випуску снарядів і зброї, хто пакував і де…", – заявила Савченко.

"Як домовлялися про ці спецоперації – я не вникала в усі подробиці. Я просто надавала доступ одних людей до інших і контакт їм", – сказала вона.

Депутат також визнала, що її запрошували для тестування здобутої зброї.

"Будуть зйомки із військових частин і полігонів – із підконтрольних територій, тому що були звинувачення, що я стріляла десь на непідконтрольних територій, – де буде показано, як і хто випробовує зброю. Зброю противника випробувати завжди цікаво", – сказала вона.

За словами Савченко, "об’єкт А" писав майже всі переміщення, бо перебував дуже близько до неї, а вона від нього дізнавалася "про всі козині тропи, про всі схеми, які кришуються СБУ, зокрема", про вартість контрабанди і перевезення гуманітарки, про "відкати".

Депутат також сказала, що 6% офіцерів, із якими вона спілкувалася, "пішли на співпрацю з СБУ і підтвердили цей сюрреалізм", а решта мовчали.

Савченко також заявила, що "об’єкт А" підбурював її на організацію "перевороту".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіятероризмГенпрокуратураДонбасзброя
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