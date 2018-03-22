Луценко: Российские военные причастны к действиям Савченко, это не сюрреализм

Генеральный прокурор Юрий Луценко завил, что к передаче оружия депутату Надежде Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.



Об этом он заявил на заседании регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.



"Следствию стало понятно, что речь идет не о бреде или больных фантазиях политиканов. Это вовсе не сюрреализм, это – живое, боевое оружие, которым планировалось уничтожить людей – как представителей власти, так и просто мирных жителей центра столицы", – заявил Луценко, комментируя заявления Савченко.



"Речь шла о ввозе террористического оружия "ДНР" для уничтожения конституционного строя Украины, создания хаоса и захвата власти", – подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что оружие перевезли офицеры ВСУ и предоставили на экспертизу СБУ, а затем доставили в Хмельницкий на хранение на складах "воинской части, которую заговорщики считали своими союзниками".



2 декабря 2017 года Надежда Савченко и Владимир Рубан прибыли в Хмельницкий.

"Испытывали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая легко пробивает броню и которая производится исключительно в "ДНР", – заявил Луценко.



У следствия также есть видеозапись "ключевой встречи":



"Под видеофиксацией Рубан, а затем Савченко изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центре правительственного квартала в Киеве, совершение теракта внутри Верховной Рады с использованием полученных от боевиков оружия и взрывчатых материалов Это видео сегодня будет продемонстрировано в зале ВР".



По словам Луценко, Савченко и Рубан согласовали необходимость приобретения дополнительного вооружения. "Во втором грузе привезли то, чего не хватало для минометов, введенных в первом грузе", – пояснил он.



"Это дало возможность точно зафиксировать место передачи оружия и причастных к этому лиц противника Украинского государства", – сказал Луценко.



"С 6 марта по 8 марта автомобиль Рубана, оборудованный видеонаблюдением СБУ, находился на оккупированной территории так называемой "ДНР", – рассказал генпрокурор.



Проехав КПВВ "Майорский" на грузовом "Мерседес-Спринтер" без прохождения надлежащего осмотра, Рубан доехал до "нулевого поста", где его встретил "Форд" боевиков, – и затем сел в автомобиль сопровождения, а на его место сел вооруженный мужчина.



В Донецке авто Рубана приехало к "Миндоходов", где его оставили на ночь, а утром автомобиль поехал к автобазе, где был загружен, в частности, минами 120 мм, стрелковым оружием, боеприпасами "с сокрытием их в мебели".





"У нас есть упаковочный лист одного из этих ящиков, на котором указана в/ч 08819, которой руководит Щедрин Николай Алексеевич, позывной "Наука" – полковник ВС РФ", – заявил Луценко.



По его словам, в 14:47 авто Рубана выехало из Донецка в Горловку, где был до 23:11 на "базе дислокации военной техники", а затем направился к Микитовке.



"На двух воинских частях, где загружалась оружие..., также есть командиры: подполковник Титов Роман Борисович, позывной "Алтаец ", ВС РФ; в Горловке в дислокации на Свердлова, 22, – полковник ВС РФ Бердников Алексей Николаевич, позывной "Меркурий", фамилия-прикрытие Ткаченко", – сказал Луценко.

"Таким образом, мы имеем факты, доказывающие участие Российской Федерации в качестве врага Украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению теракта против высшего руководства государства, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", – подчеркнул генпрокурор.

8 марта на КП "Майорское" работники СБУ обыскали авто Рубана – и изъяли "огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, предоставленные офицерами Вооруженных сил Российской Федерации для совершения теракта", заявил Луценко.



"В тот же день Рубана задержали, чем прекратили его преступную деятельность. Сейчас мы продолжает это действие", – сказал он.



ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение уголовной ответственности задержание и арест, поскольку статьи, которые инкриминируют Савченко, предусматривают лишь арест.

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