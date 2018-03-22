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"Народний фронт" у Раді поповнився новим нардепом

Четвер, 22 березня 2018, 09:16

Михайло Побочіх склав присягу депутата Верховної ради України.

Він це зробив з трибуни парламенту у четвер.

Перед цим голова Верховної Раді Андрій Парубій нагадав, що Побочіх був обраний на позачергових виборах депутатів 26 жовтня 2014 року.

Після складання присяги Побочіх офіційно приступив до виконання обов'язків нардепа.

 
Михайло Побочіх

Як відомо, 20 березня Центральна виборча комісія визнала Михайла Побочіх обраним народним депутатом Верховної Ради від "Народного фронту".

Він зайшов до парламенту замість Людмили Денісової, яку призначено омбудсменом.

32-річний Побочіх є заступником начальника управління експлуатації інформаційних систем Ощадбанку, проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, член політичної партії "Народний фронт", включений до виборчого списку цієї партії під №81.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна РадаНародний фронт
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