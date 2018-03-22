"Народный фронт" в Раде пополнился новым нардепом
Михаил Побочих принес присягу депутата Верховной Рады Украины.
Он ее озвучил с трибуны парламента в четверг.
Перед этим председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что Побочих был избран на внеочередных выборах депутатов 26 октября 2014 года.
После принятия присяги Побочих официально приступил к исполнению обязанностей нардепа.
Как известно 20 марта Центральная избирательная комиссия признала Михаила Побочих избранным народным депутатом Верховной Рады от "Народного фронта".
Он зашел в парламент вместо Людмилы Денисовой, которая назначена омбудсменом.
32-летний Побочих является заместителем начальника управления эксплуатации информационных систем Ощадбанка, проживает в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области, член политической партии "Народный фронт", включен в избирательный список этой партии под №81.
Евгений Кизилов, УП