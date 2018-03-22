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"Народный фронт" в Раде пополнился новым нардепом

Четверг, 22 марта 2018, 09:16

Михаил Побочих принес присягу депутата Верховной Рады Украины.

Он ее озвучил с трибуны парламента в четверг.

Перед этим председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что Побочих был избран на внеочередных выборах депутатов 26 октября 2014 года.

После принятия присяги Побочих официально приступил к исполнению обязанностей нардепа.

 
Михаил Побочих

Как известно 20 марта Центральная избирательная комиссия признала Михаила Побочих избранным народным депутатом Верховной Рады от "Народного фронта".

Он зашел в парламент вместо Людмилы Денисовой, которая назначена омбудсменом.

32-летний Побочих является заместителем начальника управления эксплуатации информационных систем Ощадбанка, проживает в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области, член политической партии "Народный фронт", включен в избирательный список этой партии под №81.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РадаНародный фронт
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