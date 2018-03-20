ЦВК зареєструвала нового нардепа від "Народного фронту"

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Вівторок, 20 березня 2018, 16:08

Центральна виборча комісія визнала Романа Зварича та Михайла Побочіх обраними народними депутатами Верховної Ради від БПП і "Народного фронту".

Це відбулось на черговому засіданні ЦВК, яке провів 20 березня голова комісії Михайло Охендовський.

Ці народні депутати зайдуть до парламенту замість Валерія Пацкана, обраного головою Рахункової палати, та Людмили Денісової, яку призначено омбудсменом.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, комісія зареєструвала народного депутата Побочіх. Питання щодо реєстрації депутатом Зварича комісія розгляне після подання ним необхідних документів.

***Побочіх Михайло Олександрович, 1986 року народження, освіта вища, заступник начальника управління експлуатації інформаційних систем АТ "Ощадбанк", проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, член політичної партії "Народний Фронт", включений до виборчого списку цієї партії під № 81.

***Зварич Роман Михайлович, 1953 року народження, освіта вища, тимчасово не працює, проживає в місті Києві, безпартійний, був включений до виборчого списку Партії "Блок Петра Порошенка" під № 82.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада проголосувала за новий склад Рахункової палати та обрала її головою Валерія Пацкана.

Парламент призначив на посаду уповноваженого з прав людини в Україні народного депутата від "Народного фронту" Людмилу Денісову.

Валентина Романенко, УП
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Теми: ЦВК Народний фронт БПП
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