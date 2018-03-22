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Луценко вважає: Савченко могли використати для повернення Януковича

Четвер, 22 березня 2018, 10:05
Луценко вважає: Савченко могли використати для повернення Януковича

Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що депутат Надія Савченко говорила про те, що окуповані території Донбасу готові повернутися після зміни влади в Києві.  

"Зачитую НСРД (негласні слідчі дії – ред.) з дозволу прокурора-слідчого. Савченко розповідає разом з Рубаном біля автомобіля з першою партією зброї. На чистісінькій українській мові – по Забужко" – сказав він на засіданні регламентного комітету ВР:

"Ну, тоість, в якому плані. Вони укріпились, да, вони чуствують, що в них всьо получається – в них получається лучше, чєм в Луганська, тоість порядок вони держать. Понятноє дєло, що не всі довольні, але тєм нє мєнєє – город світиться, нам покатали, показали тіпа видимість, що всьо хорошо", – процитував Луценко.

"По всьому решта вони понімають, що Росія все одно буде їх отдавать в Україну. Ну, тоість геополітично ніяк не зростеться, що вони остануться практично нєзавісімими або під Росією. Вони, пока Пєтя, не хочуть назад", – продовжив він.

"Тоість їхнє прохання – міняйте власть. Вони готові як би все, що нада, зі своєї сторони зробить. І готові говорить з тобою", – процитував генпрокурор записи.

Луценко звернувся до депутатки: "Надя, якщо Ви хочете уже так покінчити цю війну, то треба було підірвати Захарченка, а не Верховну Раду і уряд…".

"Дойшло б діло й до Захарченка!", – відповіла Савченко.

Луценко продовжив: "Але Ви зброю, отриману від Захарченка, доправили в Київ – для розстрілу мирних людей з мінометів, для знищення конституційних органів влади, для створення хаосу, для подальшого узгодження з терористами наступу на Донбас"

"Ось чому Янукович затягує свій процес за заочним осудженням. Тому що він все ще вважає себе лєгітімним. І він ще розраховує, що Ваші казочки про незаконний переворот на Майдані (матимуть дію), він за спинами терористів "ДНР" після Вами нібито запланованих вибухів у Києві хотів знову повернутися на свій кривавий трон. Не вийде!", – заявив Луценко.

Генпрокурор запевнив: "У нас є закон, який один для всіх – для Героїв України і для простих людей". Він зазначив, що навіть за псевдомінування за законом загрожує 5 років.

Врешті регламентний комітет дав дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко.

Вийшовши з парламенту до людей, які зібралися перед Верховною Радою, Савченко заявила, що жодних "зривів" (вибухів) не буде, крім тих, що готує влада.

Аудіозапис із матеріалів досудового розслідування ГПУ

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Як відомо, 22 березня 2016 року Донецький суд Ростовської області РФ засудив українську льотчицю і депутата Надію Савченко до 22 років ув'язнення в колонії загального режиму і штрафу в 30 тисяч російських рублів.

25 травня того ж року, в річницю інаугурації Петра Порошенка, Росія видала її Україні, обмінявши на двох ГРУшників.

Олена Рощенко, УП
Теми: Савченко НадіяЛуценкоДонбасДНРЯнукович
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