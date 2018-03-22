Комітет дав згоду на арешт Савченко

Регламентний комітет дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.

За відповідні рішення депутати 22 березня проголосували одноголосно.

Спершу депутати підтримали подання генпрокурора Юрія Луценка на зняття недоторканності, потім одноголосно проголосували й за арешт Савченко.

Необхідність арешту Луценко обґрунтовував тим, що Савченко не відмовилася від вчинення злочину і не припинила відносини з іншими імовірними співучасниками злочину, може покинути своє місце проживання, переховуватися від органів досудового розслідування, впливати на свідків, а також продовжувати вчиняти злочини проти національної і громадської безпеки.

Після голосування комітету подання ще має підтримати на своєму засіданні Верховна Рада.

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

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